"الزراعة" تفحص 216 ألف حيوان لاكتشاف الأمراض الوبائية

قال عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنَّ هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بالرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية والمعدية، والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وزارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 61 ألفًأ و501 منزل بكل محافظات الجمهورية استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5 آلاف قرية/تابع بكل محافظات الجمهورية لرصد أمراض "الحمى قلاعية – الجلد العقدي – طاعون المجترات الصغيرة – حمى الثلاث أيام – جدري الأغنام – حمى الوادي المتصدع" بمحافظات الجمهورية.

وأكّد أهمية الاستحابه السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضيه وتأكيد تحصين وترقيم كافه الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا وأن إجمالي القُرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 3433 قرية وذلك ابتداءً من 9 أغسطس حتى الآن.

ولفت إلى أنَّه تمّ فحص 216 ألفًا و560 حيوانًا وفي حال رصد أي بؤرة مرضية، يتمّ اتخاذ كل الاجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كم، ورش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض، وعلاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المُصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.