تلاعبوا في مناقصة وجبات جاهزة.. مجازاة مسؤولين بمستشفى وبراءة آخرين

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 16 مسئولا إداريًا بمخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين والمرضي بإحدى المستشفيات عام 2014.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة كل من عضو مشتريات بالمستشفي المذكورة، م.ا مدير الشئون المالية بالمستشفى، رئيس قسم الشئون القانونية، بالخصم 15 يومًا من أجرهم، كما خصمت أجر 20 يومًا من راتب رئيس قسم المشتريات.

وبرأت المحكمة كل من "رئيس قسم التنفيذية بادارة ميت غمر الصحية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة بالدقهلية، مفتش أغذية بالادارة الصحية بنبروه، أخصائية تغذية الإدارة الصحية بطلخا، مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، رئيس قسم التغذية بالمستشفى، مفتش أغذية بالإدارة الصحية ببلقاس، مفتش أغذية بالإدارة الصحية بميت غمر، باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، مدير الشئون القانونية بمديرية الصحة سابقًا، ط.م مدير المستشفي المذكورة سابقًا.

انقضت الدعوى التأديبية لأخصائية شئون مالية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بوفاتها.

ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين من الأول وحتى السادس، التراخي في الانتهاء من أعمال لجنة إعداد الدراسات الفنية والقيمة التقديرية لمناقصة تقديم الوجبات الجاهزه للمستشفي عام 2014 ، مما كان من شأنه إنهاء العقد المبرم مع الجمعية التعاونية لأهالي عزبة اللحم بدمياط مع المستشفي دون إتمام إجراءات المناقصة.

ومن السابع حتى التاسع: التراخي في إعداد التقرير الفني النهائي الخاص بالمناقصة الخاصة لتوريد وجبات جاهزة للمرضى والعاملين بالمستشفى.

وأعد العاشر إبداء الرأي القانوني وضمنه جواز قيام المختصين بالمستشفى التعاقد مع الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المنيرة، طبقًا لذات الأسعار والمواصفات بالمناقصة المحدده لتوريد وجبات غذائية جاهزة بمستشفي آخرى، ووافق الحادي عشر على هذا الرأي.

ولم يقم الثالث عشر باتخاذ الاجراءات القانونية لعرض محضر البت المالي الخاص بالمناقصة العامة لتوريد وجبات غذائية جاهزة للمرضى والعاملين بمستشفي عام 2015 على محافظ الدقهلية، ولم يحيل الرابع عشر والسادس عشر، المتسبب بإدارة المستشفى في المخالفات للتحقيق.

بداية الواقعة ورود بلاغ من إدارة الشئون القانونية بمحافظة الدقهلية إلى النيابة الإدارية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية التاديبية في الشكوى من وجود مخالفات شابت مناقصة توريد الوجبات الجاهزة للعاملين.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها: بشأن أحكام البراءة خلو الأوراق من الدليل الصحيح والكافي علي إسناد الفعل للمحالين المدانين، وبعد إحاطة المحكمة بكل أوراق التحقيق عن بصر وبصيرة، ثبت برائتهم مما نُسب إليهم.