مشاركون بمنصة الجونة عن "اللاجئين": مصر تضم 4 آلاف طفل نازح

شهد ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، حلقة نقاش للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس تحت عنوان "الأطفال مهمون"، وأدارته الإعلامية ريا أبي راشد.

جاء ذلك بمشاركة كل من كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، ونورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، والممثلة كندة علوش، إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، إنَّ جامعة الدول العربية تعمل جاهدة على وضع خطة شاملة لتأهيل الأطفال اللاجئين، إضافة إلى العمل على برلمان للأطفال ليتمّ تدريبهم على العملية الديمقراطية.

ومن ناحيته، أشار كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، إلى أنَّ المنطقة العربية تضم أكبر عدد لاجئين في العالم، وخص بالذكر مصر التي تضم أكثر من 85 ألف طفل لاجئ من بينهم 4 آلاف طفل أتوا لمصر دون ذوييهم ولذلك هم أصعب الحالات لأنهم فقدوا كل شيء.

وأضافت نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، أنَّ 80% من السيدات المتزوجات يتعرضنّ للعنف البدني من قبل أزواجهنّ، مبينة أنَّها نسبة كبيرة ومقلقلة، موضحة أنَّ العنف ضد المرأة في نفس أهمية العنف ضد الطفل لأنه يؤدي إلى التفكك الأسري.

وذكرت المدير التنفيذي لمؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، أنَّ مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تتعاون مع عديد من الجامعات الأهلية لتقديم الدعم النفسي عن طريق أخصائيين منادية بحق الطفل في اللعب والأمان.

وناشدت الفنانة كندة علوش باستخدام منابر التواصل الاجتماعي لنشر الوعي عن قضية اللاجئين، منادية الأمم المتحدة لنشر فكرة العمل التطوعي خاصة وسط الأجيال القادمة.

وختمت حلقة النقاش المخرجة نادين لبكي، التي شددت على أهمية دور السينما علي تسليط الضوء علي قضية العنف ضد الطفل.

جدير بالذكر، أنَّه تمّ توقيع اتفاقية تعاون بين مهرجان الجونة السينمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك للدفاع عن اللاجئين في مصر، حيث يسعى مهرجان الجونة السينمائي في النهوض بعمل المفوضية والدعوة للاجئين في مصر والعالم من خلال مختلف الخدمات والمنصات وحلقات النقاش التي يقدمها مهرجان الجونة السينمائي.