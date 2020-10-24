"الجونة السينمائي" يناقش سد الفجوة بين صانعي الأفلام والتكنولوجيا

أعلنت Gemini Africa عن الفائزين في Uplift4GFF بتغطية مباشرة مع TikTok، وهي إحدى المبادرات الهامة التي تجرى في النسخة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

تواجد 10 متسابقين يقدمون أفكارهم من أجل تطوير صناعة السينما وتعزيزها بشكل عام، كان لدى كل متسابق 4 دقائق لعرض فكرته، بينما تقوم لجنة التحكيم بتقييم الأفكار على الفور، وكان من أبرز المشاركين، مشروع Captain Boy الذي يسعى للخروج بالمحتوى العربي للعالمية.

ثم جاء مشروع Hall of Talents الذي يسعى لسد الفجوة بين أصحاب المواهب وصناع الأفلام عن طريق منصة خاصة، ومشروع Cinemates الذي يسعى لتوثيق تاريخ السينما المصرية، ومشروع I protect الذي يعمل على حقوق الملكية الفكرية لصناع المحتوى، ثم توالت بقية المشروعات في تقديم أفكارها لتعزيز صناعة السينما وتطويرها عن طريق استخدام التكنولوجيا.

وتكونت لجنة التحكيم من كل من عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة Gemini Enterprises Africa ، ومؤسس مهرجان الجونة رجل الأعمال نجيب ساويرس، إلى جانب الفنانة شيرين رضا، والممثلة ومقدمة البرامج التليفزيونية ناردين فرج، وشيرين ماجيرا مديرة تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في TikTok.

وأشاد "ساويرس" بالجهد المبذول من جانب شركة Gemini Africa من أجل القضاء على الفقر، حيث قال: "إن إحدى الطرق الفعالة للغاية للقضاء على الفقر هي التركيز على ريادة الأعمال، وخاصة بين الشباب لما لهم من قدرة على تغيير أي صناعة"، متحدثا عن ضخامة صناعة السينما وأهميتها وكيف يمكن للتكنولوجيا تطويرها.

وأضاف، أن معايير لجنة التحكيم ستعتمد على جودة الأفكار ومدى تأثيرها على الصناعة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين الثلاثة في المسابقة على النحو التالي:

- المرتبة الثالثة "Egyptian Cinema Experience" التي قدمت فكرة لأول متحف سينمائي من نوعه بتقنية الواقع الافتراضي.

- المرتبة الثانية "دروفي" الذي يقدم أستوديو متخصص لتطوير الأفلام التفاعلية.

-المركز الأول Hall of Talents والتي تعمل على منصة لسد الفجوة بين المواهب وصانعي الأفلام لتعزيز الفيلم.