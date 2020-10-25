"200 متر" ومحاضرة علي فازال.. جدول فعاليات الجونة السينمائي اليوم

يعرض اليوم الأحد بمهرجان الجونة عددًا من الأفلام السينمائية المميزة المشاركة في أقسامه المختلفة ومن بينها: "واحة" لإيفان إيكيتش و"زهر الربيع" لسوزان ليندون و"بداية" لديا كولمبيجاشفيلي و"أيام أكلة لحوم البشر" لتيبوهو إدكينز.

وتتضمن عروض السجادة الحمراء، فيلم "200 متر" لأمين نايفة، الذي فاز بجائزة الجمهور في قسم أيام بمهرجان فينيسيا السينمائي في الدورة الـ77.

وتنطلق اليوم، فعاليات الدورة الرابعة لجسر الجونة السينمائي، التي تتضمن محاضرة للممثل الهندي الشهير علي فازال، تديرها الفنانة بشرى رزة، ويتحدث فيها عن مسيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هوليوود وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما.

وتشهد حلقة نقاش المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بعنوان "الأطفال مهمون" تديرها الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، ويشارك فيها كل من كريم أتاسي ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، والممثلة الشهيرة كندة علوش، إضافة إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

يشار إلى إدارة المهرجان، عينت فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوي خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، سلوي خطاب، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور: ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفي، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.