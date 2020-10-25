المؤسسات الدينية تدعو للمشاركة في انتخابات النواب: واجب وطني

شارك وعاظ الأزهر من مختلف مناطق الوعظ، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي بدأت فعاليتها أمس، وسط وجود للمواطنين في اللجان المختلفة.

وأكد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنّ مشاركة وعاظ الأزهر الشريف في انتخابات مجلس النواب، لم تقتصر على الإدلاء بأصواتهم في لجان الاقتراع فقط، وإنما شملت القيام بدور توعوي مهم لتوعية الناس بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف الأمين العام أنّ المسؤولية الوطنية والمجتمعية تقتضي من الجميع أن يقوم بدوره في هذا الشأن كلٌ في موقعه وحسب قدرته، خاصة وأنّ الانتخابات ترتبط بمصير الجميع واكتمالها يمثل مرحلة مهمة في تاريخ البلاد.

وأوضح أنّ كل مواطن يحب هذا البلد عليه أن يقوم بدوره وأن يستشعر مسؤوليته، وأن يعلم أنّ البناء والتنمية لا يقومان بشخص بمفرده، وإنّما هي مسؤولية مشتركة لا بد أن يسهم فيها الجميع كلٌ في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يرقى وينمو بعزيمة وإرادة أبناءه المخلصين.

وأشاد الأمين العام، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنّها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.

وأثنى الأمين العام على جهود مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أنّ مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديهم القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنّهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن.

وأوضح في تصريح له، أنّ المشاركة الإيجابية المتمثلة في إدلاء الناخب بصوته في الاستحقاقات الوطنية والدستورية واجب وطني ولون من ألوان التعبير عن قوة الانتماء الوطني، وأنّ صوت الإنسان أمانة يجب عليه أن يمنحه لمن يرى أنّه الأقدر على خدمة الوطن، ومن منح صوته لشخص ما ويرى أنّ غيره أنفع للوطن وأقدر على خدمته فقد قصر في حق نفسه ووطنه ودينه، لأن ذلك كله يحتم عليه العمل على تمكين الأقدر على خدمة وطنه، نحكم على الظاهر المعاين بشواهده في خدمة الوطن والله يتولى الضمائر والسرائر.

ودعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المصريين للمشاركة بالانتخابات، قائلا إنّ بلادنا تدخل مرحلة جديدة من الاستحقاقات الديمقراطية التي تتطلب منا الوعي التام والمحافظة على ما تم إنجازه من استقرار الدولة وتحقيق الأمن والأمان والتنمية والاستقرار لهذا الشعب الأبيِّ الكريم؛ ألا وهي مرحلة انتخابات مجلس النواب، وهي اختبار حقيقي لنا -نحن المصريين- يعكس للعالم أجمع مدى وعينا بما تعنيه المشاركة في هذه الانتخابات للوطن؛ كونَها مرحلة مهمة في تاريخ مصر الحديث.

كما دعا مفتي الجمهورية، الشعب المصري للمشاركة الفعالة وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي، مؤكدًا أنّ المشاركة في حد ذاتها واجب وطني يصب في مصلحة مصر في المقام الأول والأخير، وهذا الواجب نابع من حبنا لبلادنا ونابع أيضًا من انتمائنا لهذا الوطن، الذي لم ولن يسمح في وقت من الأوقات لإرادة الشر أن توقف مسيرته ولا أن تملي عليه إرادتها، حتى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.