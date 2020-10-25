وزير شؤون البرلمان: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

قال المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والبرلمانية، إن المشاركة في الانتخابات النيابية واجب وطني وأمانة.

وأضاف على هامش استقبال نواب الشيوخ المعينين في بهو مجلس الشيوخ، اليوم، لـ "الوطن" أنه لابد من مشاركة كل من له حق التصويت في الانتخابات البرلمانية لاختيار من سيمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأوضح "فؤاد" أن المشاركة في العرس الديمقراطي لانتخاب مجلس النواب أمر هام وواجب وطني، وهو حق للمواطن في اختيار من يمثله للقيام بالدور الرقابي والتشريعي.

وشدد وزير شؤون المجالس النيابية على أن الحكومة على أتم استعداد للتعاون مع المؤسسة التشريعية والبرلمانية في شتى المجالات، قائلا: "نعمل كمجموعة عمل واحد لصالح المواطن المصري والدولة المصرية"، لافتا إلى أهمية تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ.

وأشار: "يرأسها شخصية قانونية على أعلى مستوى وتضم كفاءات قانونية وسياسية".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أصدرت قرارات تنظيم العملية الانتخابية ومنها عقد انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى 14 محافظة والثانية 13 محافظة.

وكانت قد أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2020، بشأن تحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب، والمتضمن تخصيص 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية لاستقبال المرشحين بالنظام الفردي، و4 محاكم ابتدائية بنظام القائمة.

وبالنسبة لنظام القائمة، حدد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 4 محاكم ابتدائية على مستوى الأربع دوائر المخصصة لهذا النظام؛ لتلقي طلبات الترشح وهي:

- الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، مقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر"، وخصص لها 100 مقعد، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا"، مقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات: "الشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.

- الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا"، مقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات: "الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح"، وخصص لها 42 مقعدًا، وتتلقى لجنة المتابعة بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.