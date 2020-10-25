التنمية المحلية: كمامات مجانية للناخبين قبل دخول لجان الانتخابات

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم التأكد منذ صباح اليوم من تطهير كافة المقار الانتخابية، على أن يتم تطهيرها مرة أخرى خلال فترة الراحة المحددة عصر اليوم، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، خلال تغطية انتخابات مجلس النواب على قناة "صدى البلد"، أن هناك مظلات متوفرة وكراسي لكبار السن، لتحقيق التباعد الاجتماعي، مطالبًا الناخبين بضرورة ارتداء الكمامة، بينما من لم يحمل كمامة يمكنه الحصول عليها مجانًا من أمام مقر اللجنة.

واستكمل حديثه، أن بندر الفيوم مركز إصلاح الرياضي، شهد حملة توعية من جانب ذوي الهمم للناخبات، وعندما علم رئيس اللجنة بذلك، توجه إليهم، على الفور في موقف إنساني، لتسهيل عملية التصويت عليهم بدلًا من الصعود للتصويت وتخفيف العبء عليهم.

واختتم تصريحاته، أنه نظرًا لوجود الطابع الشبابي في المنظومة أكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وعدم الانحياز لمرشح على حساب الآخر، بالإضافة للحفاظ على النسق الحضاري للمحافظات، وعدم استخدام حوائط المدارس للدعايا الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للإداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، يومي السبت والأحد، على أن تعلن النتيجة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم 1 نوفمبر المقبل.

ويبدأ الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد أقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتأتي محافظات المرحلة الأولى كالتالي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وتجرى الإعادة بالنسبة للمرحلة الأولى للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، 22، 23، نوفمبر 2020، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى للمصريين بالداخل أيام الاثنين والثلاثاء، 23، و24 نوفمبر 2020، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للمرحلة في موعد أقصاه 30 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة، الموافقين 4،5،6 نوفمبر 2020، وتجرى الانتخابات المرحلة الثانية في الداخل 7 و8 نوفمبر 2020، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية، وتنشر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر المقبل.

وتجرى الإعادة بالمرحلة الثانية من الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5، 6 و7 ديسمبر، وتجرى الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية أيام 7 و8 ديسمبر، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية وتنشر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.