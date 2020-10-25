رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالمنيا: التصويت منتظم دون عوائق

قال المستشار عبدالرحمن مرزوق رئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة العملية الانتخابية بالمنيا، إن انتخابات مجلس النواب 2020 في محافظة المنيا تسير بشكل جيد بداية من اليوم الأول للتصويت في العملية الانتخابية وحتى الآن.

وأضاف مرزوق، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية ten، أنه تم تسكين أعضاء الهيئة القضائية بمقر الإقامة وتأمينه وذلك بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، مشيرا إلي أن العملية الانتخابية منتظمة في كافة اللجان وعددها 1099 لجنة فرعية على مستوي المحافظة وتابعين لـ6 لجان عامة.

وتابع أن اليوم تم فتح اللجان بالكامل في مواعيدها ولم نصادف حتي الآن أي مشاكل، وجاري التنسيق طوال الوقت منذ بدء العملية الانتخابية مع أعضاء الهيئة القضائية لتلقي أي عوائق قد تعوق الانتخابات، ولكن حتي هذه اللحظة لم يتبادر لنا أي عوائق والأمور تسير بشكل جيد.

وبدأت اليوم المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التى تجرى على مدار يومين بنظامى القائمة والفردى فى 14 محافظة، هى "الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح" بعد انتهاء تصويت المصريين فى الخارج.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الاستعدادات لعملية الاقتراع، وشكلت غرفة عمليات لتلقى الشكاوى ومتابعة سير العملية الانتخابية، كما سلمت القضاة المشرفين على الانتخابات ويتجاوز عددهم الـ 10 آلاف قاضٍ، أوراق الاقتراع بنظام القوائم والفردى الخاصة بالمرحلة الأولى.

ونسّقت الهيئة مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها الداخلية والصحة والتنمية المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان الانتخابية، وتأمينها وتوفير سيارات إسعاف بمحيطها، تحسّباً لوقوع أى إصابات، كما خصّصت الهيئة الأدوار الأرضية فى اللجان لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بديلاً عن الأدوار المرتفعة للتخفيف عليهم.

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة للتأمين بمختلف مديريات الأمن، واعتمدت خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال الاقتراع، من خلال الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وجميع الطرق والمحاور المؤدية إليها وتسيير قوات أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى المقار.

وأكدت "الداخلية"، فى بيان أمس، مواصلة الجهود واستنفار جميع الطاقات، للحفاظ على أمن المواطنين، لافتة إلى ثقتها فى وعى المصريين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وأنها تنتظر منهم الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.