بـ"تشيرتات بطوط وميكي ماوس".. نجيب ساويرس يتابع فعاليات"الجونة"

بـ "تشيرتات" تحمل رسومات كارتونية مثل "بطوط، ميكي ماوس، بات مان"، ظهر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، مرتديًا ملابس كاجوال، و "تشيرتات" تحمل بعض الرسومات المفضلة لدى الأطفال، وذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتشابهت "التشيرتات" التي يقوم نجيب ساويرس بارتداءها في "الجونة"، بـ "التشيرتات" التي ظهر بها الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسل "الوصية" الذي عرض في رمضان قبل الماضي، بطولة أكرم حسني، ريم مصطفى، بيومي فؤاد.

وافتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم "يسرا، ليلى علوي، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ياسمين صبري، رانيا يوسف، أمينة خليل، ريم مصطفى، روجينا و أشرف زكي، هاني رمزي، إلهام شاهين، هالة صدقي، منة شلبي، أروى جودة، إنجي المقدم، شيرين رضا، أحمد داود وزوجته علا رشدي، محمد فراج، جومانة مراد، غادة عادل، خالد أنور، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف".

"سينما من أجل الإنسانية"، شعار الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي الذي يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، واستعرض خلاله الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

ومن جانبها قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.