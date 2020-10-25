ناخبون يدلون بأصواتهم بانتخابات النواب في البدرشين: واجب وطني

أدلى العشرات من المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بمدينتي البدرشين والعياط بمحافظة الجيزة، مؤكدين أن نزولهم ومشاركتهم في الانتخابات واجبا وطنيا تجاه بلدهم، وحق دستوري، فيما طبقت لجنة الانتخابات الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وإلزام الناخبين بارتداء الكمامات، وتعقيم المقار الانتخابية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، للوقاية من انتشار الفيروس، وتوفير الحماية الكاملة للناخبين.

وجابت سيارات النقل جميع شوارع البدرشين والعياط، لمطالبة المواطنين بالنزول إلى المقار الانتخابية، والمشاركة في العرس الديمقراطي للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى دعم مرشحيهم في الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق أصيل لكل مواطن مصري.

وقال أحمد صلاح، أحد الناخبين بمدينة البدرشين، إن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن هناك تكتلات من جميع العائلات بالبدرشين لدعم مرشحين بعينهم، مؤكداً أنه يأمل أن يتم تحقيق كل مطالب أهالي الدائرة المشروعة من قبل المرشحين عقب فوزهم كما وعدونا.

وأضاف صلاح، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك 28 مرشحا يتنافسون في الدائرة بينهم 10 اشتد الصراع بينهم للفوز بمقاعد البرلمان الثلاثة خلال مجلس النواب القادم، لافتاً إلى أن سيارات النقل تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، مطالباً الجميع بالنزول إلى صناديق الاقتراع واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

فيما قام العديد من رجال الجيش والشرطة بمساعدة كبار السن على الدخول للجان، وتيسير عملية التصويت لديهم، بسبب معاناتهم، إضافة إلى تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.