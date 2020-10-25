التعليم العالي: بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري آخر الأسبوع

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المركز القومي للبحوث التابع للوزارة، سيبدأ إجراء التجارب الإكلينيكة السريرية للقاح كورونا المصري نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعدد من المقرات الطبية المخصصة لهذه التجارب بالتعاون مع أطباء المركز وعدد من الجهات المختصة.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن تجارب المرحلة الأولى ستكون على 100 متطوع، أسويا، مشيراً إلى أن هيئة الدواء المصرية، أصدرت الموافقات النهائية بالموافقة على ملف اللقاح المصري "covied vacc1"، المحضر من قبل علماء المركز، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ من غد الإثنين، زيارة المصنع المكلف بتحضير وتعبئة اللقاح، وذلك تمهيداً لبدء التجارب الإكلينيكة على المواطنين.

وتابع المصدر، بأن المركز القومي للبحوث انتهى من إعداد القوائم النهائية الخاصة بالمتبرعين والفحوصات اللازمة لإجراء الاختبارات، مؤكداً أنه جرى اختيارهم من فئات وأعمار مختلفة تتراوح ما بين الـ18 و55 عاما، مشيراً إلى أن حالتهم الصحية جيدة ولا يعانون من أمراض.

وتابع المصدر، بأن هناك متابعة دورية من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعلماء المركز، والعمل على ملف اللقاحات، مشيراً إلى أنه وجه بتذليل كافة العقبات أمام العلماء بالمركز، مشيراً إلى أن البحث العلمي فيما يتعلق بكورونا يسير بخطى إيجابية.

التعليم العالي: البحث العلمي يسير بخطى إيجابية في مواجهة أزمة كورونا

وأوضح، أن المركز القومي للبحوث، انتهى من جميع الأوراق المتعلقة بملف اللقاح المصري، منوها بأن سبب التأخير في بدء التجارب حتى الآن يرجع إلى التأخر في فحص الملف المتعلق باللقاح.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن مطلع يوليو الماضي، تسجيل علماء المركز القومي للبحوث لـ4 أنواع من اللقاحات المضادة لـ"كوفيد 19"، مشيرا إلى أنها في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية على المواطنين، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من لقاح واحد منهم وجار عرض على الجهات المختصة لاعتماده.