"مستقبل وطن": محاولات إخوانية لتشويه القائمة.. ومشاركة جيدة للشباب

أعلنت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، عن رصدها وجود ازدحام أمام عدد من اللجان الانتخابية بمراكز الصف وأطفيح وكرداسة، وأنه من المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، زيادة إقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكدت الغرفة، أن كافة الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة متواجدة بشكل كامل أمام اللجان لمساعدة الناخبين، وأنها على ثقة كبيرة في وعي أهالي وعائلات وشباب محافظة الجيزة في المشاركة السياسية والمشاركة بكل قوة في انتخابات مجلس النواب واختيار الأفضل.

وأكد أحمد الشاعر، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية، عضو غرفة العمليات المركزية للحزب، أن الغرفة لم ترصد أي مخالفات خلال اليوم الثاني للعملية الانتخابية، ولم ترصد أي نوع من أنواع التوجيه، مشيرا إلى أن الحزب يتابع العملية الانتخابية عبر مندوبيه المنتشرين في كل اللجان الانتخابية، وأعضائه في كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف"الشاعر" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لو سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات بتواجد المندوبين أثناء الفرز، فسيتواجدوا في اللجان الانتخابية خلال عملية الفرز، مشيدا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، في توعية المواطنين، وإرشادهم إلى اللجان، فيما أدى القضاة دورا أكثر من رائع.

وتابع الشاعر، أنهم رصدوا محاولات إخوانية لتشويه العملية الانتخابية، لافتا إلى أنهم رصدوا حملات لتشويه القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي حين يسيئون لها فإنهم لا يسيئون لحزب مستقبل وطن بمفرده، وإنما يسيئون لـ 12 حزبا هم أعضاء القائمة، مشيرا إلى أن الحزب رصد مشاركة جيدة للشباب.