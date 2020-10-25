صور.. "سيرة القاهرة".. مبادرة شبابية لرفع القمامة من المواقع الأثرية

أحزنهم ما كانوا يرونه من حال بعض الآثار التي تراكمت عليها أطنان القمامة، وطالتها يد الإهمال، فقرروا ألا يقفوا مكتوفي الأيدي وأطلقوا مبادرة "سيرة القاهرة" لتنظيف المباني الأثرية وإنقاذها.

في منتصف سبتمبر الماضي، كانت الانطلاقة الأولى للمبادرة بتنظيف قُبّة الحصواتي، والتي يعود تاريخ بنائها إلى الشريفة زينب ابنة الشريف هاشم بن الحسين، والتي تُعتبر قبتها من فرائد ما تركه لنا العصر الفاطمي خاصة المحراب الفريد، والذي يرجع تاريخه لعهد الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله، ليبدأ عملهم وسط أطنان من المخلفات لقبة تاهت ملامحها جراء الإهمال، وبعد أقل من 24 ساعة من العمل المتواصل في رفع الركام وتنظيف الزخارف عاد للقبة جزء كبير من بهائها.

ما شجع على نجاح التجربة هو إقبال عشرات الشباب معهم وتحمسهم لاستكمال المسيرة، وذلك بتنظيف سبيل الأمير شيخو العمري الناصري بشارع باب الوداع بالحطابة لتبدأ رحلتهم باستصدار التراخيص من قطاع الآثار الإسلامية لتنظيف آثار القاهرة التي تحتاج إلى عناية فورية، بعدما امتلأت بالقمامة والرديم، وأيضاً لتوعية الأهالى من القاطنين بجوار الآثر وإشراكهم معهم سعياً لتحقيق مفهوم "الاستدامة"، وحتى لا يصبح الأثر مأوى أو مقلبًا للقمامة مرة أخرى.

وقال معاذ لافي أحد مؤسسي المبادرة "قمنا بتنظيف سبيل شيخو بالحطابة، والذي يعتبر أحد أهم روائع العمارة المملوكية في مصر، حيث نُحت فى الصخر، وتتميز واجهته بزخارف نباتية، كما تتميز برنك الكأس الخاص بوظيفة الساقي الملكي التى تولاها الأمير شيخو صاحب القبة فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عدة مراحل، بدءًا بإزالة الرديم حول الباب الحديدي لتسهيل الفتح والغلق وإزالة القمامة والردش من مدخل السبيل، ثم تنظيف حجرة التسبيل بشكل كامل، وإظهار الأرضية الحجرية للسبيل، وتجميع الحجر المتناثر على الجوانب، ثم غلق فتحة الصهريج بغطاء خشبي".