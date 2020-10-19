الآثار تدعو "أديب" للكشف الأثري المقبل.. والأخير: لياقتي متسمحش

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أمس الأول، كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، وكان في استقباله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأرسل في هذه اللحظة رسالة إلى العناني أعلمه فيها بأن البعثة المصرية اكتشفت البئر السادس.

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية"، عبر شاشة mbc مصر: "وجدنا مجموعة توابيت فوق بعضها وتماثيل في منتهى الروعة على مستوى النقوش والألوان بالرغم من مرور أكثر من 2500 سنة، إلا أنها لم تطأها يد بشرية منذ أن أغلقت في القرن السابع قبل الميلاد".

وتابع، أن "العناني" عرض الفيديو على رئيس الوزراء، الذي أصر على الحضور لمتابعة الكشف اليوم الإثنين: "النهاردة شعور لا يوصف لنا جميعًا أن رئيس وزراء مصر لأول مرة يتفقد كشف أثري وينزل إلى البئر بعمق 10 أمتار بحبل وتفقد الكشف الأثري معنا كمرممين وأثريين وأثنى ثناءً حسنًا على البعثة المصرية".

وأكد، أنه بالرغم من وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر منذ 10 سنوات، فإن البعثات المصرية كان لها السبق على مستوى الجمهورية في الاكتشافات الأثرية وجودتها ونوعيتها منذ عام 2017 حتى هذا العام: "اللقى الأثرية بدلًا من أن تتوجه إلى المخازن تتوجه إلى المتاحف المزمع افتتاحها خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وواصل وزيري: "اختلفت وظيفة الشخص المدفون والذي عثرنا على التابوت الخاص به اليوم، من موظف إلى كبير موظفين إلى أحد كبار رجال الدولة وقد يصل إلى كبير كهنة أو المشرف على وظائف الغلال الملكية، وسيحصل على ألقاب هامة جدًا، وهو ما جعل ورشة التوابيت التي صنعت لهذا الشخص مختلفة، والمومياوات الموجودة عليها طبقة مذهب، وخلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار دعوة إلى الإعلامي عمرو أديب: "أتمنى أن تشرفنا في الكشف القادم، ليرد "أديب" ساخرًا: "أنا مش هعدي من البئر ده، لياقتي البدنية لا تسمح، ممكن أتزنق جامد فيه".