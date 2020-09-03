ضبط مدرس لغة إنجليزية في حصة درس خصوصي بطنطا

ضبطت مباحث الغربية، مدرس لغة إنجليزية أثناء حصة درس خصوصي، اليوم، لعدد من الطلاب في إحدى الشقق بدائرة قسم أول طنطا، بالمخالفة للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مدرس يدعي "م. ع" معلم لغة إنجليزية، بإعطاء دروس خصوصية لعدد كبير من الطلاب داخل "سنتر تعليمى" بأحد العقارات بنطاق قسم أول طنطا.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم ضبط المدرس لقيامه بإدارة شقة سكنية بالعقار محل البلاغ كسنتر تعليمى للطلبة، وتبين تواجد عدد من الطلاب وتم صرفهم وغلق المكان، فيما تظاهر عشرات المدرسين أمام قسم الشرطة للمطالبة بسرعه الإفراج عن زميلهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.