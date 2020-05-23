روجينا: كنت باخد درس خصوصي عند محمد سامي "بالتليفون" بسبب "فدوى"

أعربت الفنانة روجينا عن سعادتها، بسبب ردود الفعل على شخصية "المعلمة فدوى"، التي أدتها في مسلسل "البرنس"، مع المخرج محمد سامي.

وقالت روجينا خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، على قناة "اكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "لما الممثل يجتهد في دوره ويخلص له ويقدمه للناس ويلاقي كل الحب ده لازم يقول الحمد لله، أنا معنديش في الذاكرة الانفعالية فدوى عمري ما قابلت واحدة زيها أو حد قريب مني كان له طريقة الكلام دي".

وأضافت: "الشخصية كانت بعيدة عني خالص ومختلفة في مذاكرتها، وقبل ما يكتب محمد سامي قالي عاوزك معايا، لما قالي هعمل دور تاجرة مخدرات ذهلت وقلتله انت عاوز توديني فين تاني، وقلتله أنا لا شكلا ولا موضوعا ولا تركيبة جسمانية ومعنديش الصوت الجامد اللي تناسب الشخصية دي، قالي محدش يعمل الدور ده غيرك".

وتابعت: "دايما يلعب معايا لعبة التحدي، قالي أثق فيكي أوي، ولما ده يحصل يبقى أنا بقول أنا مش صغيرة، وبيخليني مصرة على عمل الدور، والمذاكرة مختلفة خالص، كان يكتب مشهد في الحلقة الأولى، ويقرالي المشهد، وكنت مذهولة من اللي بسمعه".

وأردفت: "وأنا بكلمه في التليفون بيبقى جنبي مراية، بقوله شفت فيّ إيه عشان تقول إني هعمل المشهد ده، كنت بكلمه ساعة وساعتين على التليفون زي درس خصوصي في التليفون وبعد كده فهمت الشخصية، بقينا شايفين الشخصية حتى وهي بتحط الروج، وفي مرة واحنا بنرغي طلبت مني أغير الروج وأحط نبيتي أو فوشيا قالي أعوذ بالله، كان عاوز الروج الأحمر".