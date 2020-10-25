مستشار الرئيس لـ"الوطن": موجة كورونا الثانية لم تصل مصر حتى الآن

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، عن أن الموجة الثانية لم تصل إلى مصر حتى الآن، قائلا: "الحمد لله لم تأت الموجة الثانية يجب أن نأخذ الإجراءات الاحترازية كاملة للوقاية منه".

وقال مستشار الرئيس للشؤون الصحية لـ"الوطن" إن المتعافين من كورونا يمكن إصابتهم مرة اخري "ولكن مش بنفس خطورة الإصابة الأولى نظرا لوجود وتكوين جسمه لأجسام مضادة".

وبشأن اللقاحات المنتظر أن تكون جاهزة لمواجهة الفيروس، قريبا، أوضح مستشار رئيس الجمهورية أن أقرب اللقاحات المنتظر خروجها بشكل رسمي في الفترة المقبة هم 4، الروسي ولقاحان صينيان و لقاح أوكسفورد، بالغضافة إلى اللقاح المصري أيضا، موضحا أن مراحل تجهيز اللقاح طويلة وتمر بثلاثة مراحل من أبحاث وتجارب معملية و تجارب على المواطنين، قائلًا: "الناس فاكرة فكرة تجربة لقاح دي سهلة لكنها عملية مقعدة، تبدأ بالتجارب ومعرفة الاعراض ومن ثم التأكد من فاعليتها حتى إقراره".

ندوة للتعايش مع كورونا بـ"عين شمس"

يذكر أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، شارك اليوم في ندوة بجامعين عين شمس تحت عنوان " التعايش مع كورونا، بحضور الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الاسبق، الدكتور أحمد عكاشه، استاذ الطبي النفسي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس

وكان لتاج الدين خلال المؤتمر تصريحات حول أن تعامل مصر مع فيروس كورونا تم بكل إحترافية و جدية ، قبل اكتشاف أي حالات كورونا في مصر، مشيدا بدعم القيادة السياسية و الحكومة، بالإضافة إلي البنية التحتية المتمثلة في الكوادر البشرية من الاطقم الطبية وكانت العمود الفقري لهذه الأزمة، فضلا عن الإنشاءات الطبية و التجهيزات، والتعامل لكل إحترافية، موضحا أن مصر بها ٧٧ مستشفى صدر وحميات، وساهمت في أزمة كورونا، منها ١٠٠ مليار للقطاع الصحي منها ٧٠ مليار لمستشفيات الصحة و ٣٠ المستشفيات الجامعية ، بداية أزمة كورونا