"عكاشة": كورونا يؤثر نفسيا على المتعافين.. والاكتئاب والعصبية من أعراضه

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، إن الخوف من الإصابة بفيروس كورونا يسيطر على المواطنين، موضحًا أن الفيروس هو نوع من أنواع الأمراض غير المسبوقة في العالم.

وذكر أنه لا يوجد أي علاج حتى الآن لكورونا، أو حتى أمراض الفيروسات التنفسية، موضحًا أن ما يتم الاعتماد عليه هو اللقاحات.

وأضاف "عكاشة"، في ندوة "التعايش مع كورونا"، التي عُقدت في جامعة عين شمس، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون القطاع الصحي، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، أن كورونا له أثر نفسي وعصبي على المتعافين منها، موضحًا أن الإصابة بالفيروس تؤدي إلى حدوث جلطات في عدد من أعضاء الجسم كالمخ والكلى، والعلاجات الموجودة هي فقط مساعدة على التعافي.

وقال: "الابتسامة تطوّل العمر، والحزن بيموّت بدري، والمصريين أغلبهم كشريين ودي بتقصر العمر، وهي طبيعة منذ أجدادنا القدماء المصريين"، مضيفًا أن هناك عددًا من الأمراض النفسية بدأت تظهر مؤخرًا بعد ظهور فيروس كورونا مثل العزلة، التي تؤدي بدورها إلى أعراض أخرى عديدة، كالاكتئاب والانحطاط، والعصبية والقلق وتعاطي المخدرات، واتخاذ قرارات تضر بالآخرين، بالإضافة إلى الانتحار مؤخرًا.

وطالب "عكاشة"، المواطينن بالتعرض للشمس يوميًا ولمدة قليلة، والاعتماد على الأطعمة الصحية وليس "الدليفري"، وكذلك الأسماك والمكسرات واللب والفول السوداني، وتغيير معالم غرفة المعيشة حتى يتم اكتشاف اللقاح.

كما طالب أستاذ الطب النفسي بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن 80% من المعلومات التي تُنشر على هذه الوسائل كذب.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، إن كورونا تحدٍ كبير يواجه مصر والعالم، مضيفًا أن لفيروس كورونا أثرًا نفسيًا، مشيرًا إلى أن كورونا غزت جميع الدول.

وأوضح أن مؤسسات الدولة بذلت مجهودًا ضخمًا وتضافرت معًا لمجابهة المرض، مؤكدًا أن التعامل مع الفيروس يتم بحرفية عالية، كما أن المستشفيات والأدوية متاحة.