فبركة جديدة لـ"الجزيرة".. تنشر فيديو لرشاوى في إنتخابات "نواب" القاهرة

في فضحية جديدة للقناة القطرية، نشرت "الجزيرة" فيديو زعمت فيه أن بعض الناخبين المصريين يتلقون رشاوي انتخابية أمام اللجان للتصويت لصالح بعض المرشحين، وادعت أن تلك الواقعة تحدث في القاهرة خلال اليوم الأول والثاني من التصويت، في الوقت الذي لا تشهد فيه العاصمة انتخابات في الوقت الحالي لأنها ضمن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل علي مرحلتين، وتضم المرحلة الأولي التي انطلقت أمس السبت وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم، محافظات: "الجيزة والفيوم وبني سويف وامنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".

وتقع محافظة القاهرة ضمن محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها يومي 8 و7 نوفمبر المقبل، والتي تشمل محافظات: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وتاتي فضيحة الفيديو المفبرك لـ"الجزيرة" ضمن سلسة الأكاذيب التي روجتها علي مدار السنوات الماضية في محاولة للإساءة لمصر وتشوية الاستحقاقات الدستورية.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة تحاول بث السموم وتستخدم الشائعات بهدف الإساءة لمصر والتاثير علي المواطنين والتشكيك في الإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأضاف بدر الدين لـ"الوطن": "هذا الفيديو ليس جديداً على الإخوان أو الجزيرة التي تدعمهم فهم اعتادوا على الكذب، وهذا التقرير المفبرك دليل إدانة علي ممارسات الجزيرة التي تبتعد كل البعد عن الممارسات الأخلاقية والإعلامية السليمة"

تقارير أجنبية تتهم الجزيرة بـ"عدم المهنية": خلل في المصداقية

وكانت بعض التقارير الأجنبية انتقدت ممارسات قناة الجزيرة، والتي اعتبرتها غير مهنية بحسب الدراسة التي أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاإستراتيجية، كما أفردت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية مقالة في 17 فبراير 2019 شددت فيها على دور الجزيرة في إيصال صوت قيادات الإخوان في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب المركز أيضا نشر موقع "فرانس بريس" خبرا عن قيام القناة باستخدام فيديو لجمهور محمد رمضان وهم يهتفون ويغنون معه "ليتم عمل مونتاج عليه وإعادة استخدامه كفيديو لمظاهرة ضد السيسي"، ولفت التقرير إلى أن الفيديو استخدمته الجزيرة للترويج بأن مظاهرات سبتمبر والتي دعا إليها المقاول محمد علي الهارب في أسبانيا قد لاقت استجابة من خلال استخدامهم لهذا المقطع الذي وصفه الموقع بـ"المفبرك".

وفي 8 فبراير 2016 نشرت جريدة "ذا جارديان" البريطانية مقالا بقلم أسامة السعيد مدير التواصل الدولي بمؤسسة الجزيرة من 2011 حتى 2016، يتحدث فيه عن ضرورة حدوث تغير بالقناة وتوجهها؛ كما أشار لدورها في أحداث الربيع العربي.