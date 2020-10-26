قصة البابا أغاثون البطريرك الـ39 للكنيسة الذي أمر الوالي بقتله

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى وفاة البابا أغاثون، البطريرك التاسع والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقسية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الإثنين، 16 بابه لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 681 ميلادي، توفي البابا أغاثون، البطريرك التاسع والثلاثون من بطاركة الكرازة المرقسية.

ويشير السنكسار، إلى أن هذا البابا كان من عائلة شريفة بمريوط، وعندما كبر صار تلميذًا للبابا بنيامين البطريرك الثامن والثلاثين، ورسّمه كاهنًا على إحدى كنائس الإسكندرية، ولما اختفي البابا بنيامين زمنًا من وجه مضطهديه الخلقيدونيين، ترك القس أغاثون يواظب على وعظ المؤمنين وتثبيتهم على الإيمان، فكان يطوف متخفيًا في زى نجار يحمل أدوات النجارة، ويمارس أعمال الكهنوت الرعوية ويقيم الأسرار الإلهية خفية، وظل هكذا إلى أن عاد البابا بنيامين إلى مقر كرسيه فاتخذه سكرتيرًا خاصًا له.

ويذكر، أنه عندما توفي البابا بنيامين البطريرك الـ38 للكنيسة، اُختير القس أغاثون لرتبة البطريركية، فرسموه بطريركا في 662 ميلادي، ولقى شدائد كثيرة من أجل الإيمان، من ذلك أن شخصًا يُدعى ثيئودوروس خلقيدوني المذهب ذهب إلى الخليفة بدمشق وقدم له أموالاً وأخذ منه أمرًا بتعيينه واليًا على الإسكندرية والبحيرة ومريوط، وعندما تولى هذا المنصب اضطهد الأنبا أغاثون اضطهادًا شديدًا وكان يطلب منه جزية كبيرة وأصدر أمراً بأن أي شخص يجد البطريرك يقتله، فحبس الأنبا أغاثون نفسه في قلايته إلى أن توفى هذا الوالي.

ويوضح السنكسار، أنه في زمن هذا البابا كملت عمارة كنيسة مكاريوس بديره ببرية شيهيت، واختار هذا البطريرك خليفته وهو "يوحنا" الراهب بدير أبومقار بوادي النطرون.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو "نسئ" يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.