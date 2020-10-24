أساقفة الكنيسة بطوابير الناخبين: نتمنى مجلس نيابي قوي

حرص عدد كبير من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على المشاركة بالتصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020، التي تجرى في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة يومين بالداخل.

ودعا مطارنة وأساقفة الكنيسة، المواطنين عموما وخاصة الأقباط بالنزول والمشاركة في العملية الانتخابية معتبرين أنه واجب وطني ووصية إلهية.

الأنبا مكاريوس: نتمنى مجلس نيابي قوي وواعد

وأدلى الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب، في لجنة مدرسة ناصف الاعدادية الإسلامية بالمنيا، ورافقه خلالها القس يؤانس أنيس أحد كهنة الإيبارشية، متمنيا أن يأتي "مجلس نيابي قوي وواعد".

وأهابت مطرانية طما للأقباط الأرثوذكس بسوهاج، بالأقباط ضرورة "المشاركة الوطنية الفعالة من أجل أستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر من منطلق واجبنا الوطني"، معتبرة المشاركة واجب وطني من الضرورة أداؤه.

وفي الفيوم، أدلى الأنبا إبرآم، مطران الفيوم وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة كيمان فارس للتعليم الأساسى بمدينة الفيوم، معتبرا أن ذلك يأتي حرصا على المشاركة الوطنية وأداء الواجب الوطني، داعيا الأقباط للمشاركة والأدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

كما أدلى الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بصوته باللجنة 177 مدرسة النصر الابتدائية المشتركة، قائلا في تصريحات صحفية: "المشاركة حق دستوري وواجب وطني لكل المصريين ويجب الخروج لصناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم"، داعيا أن تعبر انتخابات مجلس النواب عن آمال وطموحات الشعب المصري وأن يعم الخير والسلام والاستقرار لمصر.

وأدلى الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بصوته فى مقر مدرسة الشهيد فاروق جعفر أحمد الثانوية العسكرية بمدينة أبنوب، مطالبا المواطنين بالنزول للمشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكدا ان المشاركة فى التصويت واجب وطنى على كل شخص من اجل النهوض بمستقبل الوطن واختيار من يمثل الشعب.

وفي الإسكندرية، أدلى القمص أبراَم إميل، وكيل بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر الأعدادية بنات.

كذلك، أدلى الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات للأقباط الارثوذكس، بصوته بلجنة مدرسة الأمل بمدينة الخارجة بدائرة الخارجة وباريس، برفقة عدد من كهنة المطرانية، وأكد عقب التصويت حرصه على التصويت في جميع الاستحقاقات الانتخابية، خلال الساعات الأولى من التصويت ومباشرة الحقوق السياسية، في ظل أن المشاركة تساهم في بناء الوطن، داعيا الناخبين للخروج والتصويت في الانتخابات.

وأدلى الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، بصوته بلجنة النقيب مبارك بالغردقة، بصحبة وفد من ممثلي الأزهر والأوقاف والكنائس، كما أكد حرصه على المشاركة في أي انتخابات لاختيار ممثلي الشعب في المجالس النيابية، داعيا جميع الناخبين للمشاركة في حقهم الدستوري.

وتجرى الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط "القائمة والفردي"، وهي تجرى على مرحلتين، الأولى التي انطلقت اليوم السبت في الداخل تستمر حتى التاسعة من مساء غدا الأحد، لحسم انتخاب نصف مقاعد مجلس النواب في دوائر 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية، وقائمتين انتخابيتين هما "القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر" .

ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة 33 مليون ناخب، وتخضع لاشراف قضائي تام، كما تشارك في متابعتها منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي والجامعة العربية، وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد عبر التشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي.

كانت عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب في الخارج في المرحلة الأولى قد جرت على مدى 3 أيام من 21 وحتى 23 أكتوبر الجاري.