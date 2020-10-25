الأرثوذكسية: إكليريكية الأنبا رويس تواجه كورونا بنظام الساعات المعتمدة

بدأت الكلية الإكليريكية بالقاهرة (الأنبا رويس) التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عامها الدراسي الجديد بصلاة القداس الإلهي الذي خدمه الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وأستاذ اللاهوتي الطقسي بالكلية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر ووكيل الإكليريكية، وشارك فيه أساتذة الكلية وطلبة القسم الصباحي بها.

واعتمد مجلس الكلية لهذا العام الدراسة بنظام الساعات المعتمدة، بنسبة حضور فعلي 60٪ و40٪ على الإنترنت، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة إن العمل بنظام الساعات المعتمدة يتطلب للتخرج النموذجي، 128 ساعة معتمدة، تعادل 8 فصول دراسية خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع تخرج في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، واستكمالًا للرؤية الجديدة تستعين الكلية بنظام "أون لاين" في الدراسة، حيث تم تدشين موقع للكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنه نظرًا لظروف جائحة كورونا تم استقبال عدد محدود من الطلاب بعد اجتياز الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية، كما تم إقرار الدراسة عبر الإنترنت بنسبة 40٪ وبالحضور الفعلي 60٪، وذلك لأهمية الجزء التفاعلي في دراسة العلوم اللاهوتية.

وأضاف "حليم"، أن الكلية تسعى للعمل على عدة محاور، أهمها إعداد خريج باحث ودارس روحاني، يحيا بما يعلم به، ويتميز بمهارات البحث العلمي، كما تسعي إدارة الكلية إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الكلية، حيث يتم تطوير وإعادة هيكلة المنظومة من الداخل وإعادة وضع اللوائح الداخلية والتي تتضمن لائحة لشؤون الطلبة وأخرى لهيئة التدريس وأيضا للشؤون الإدارية لمعادلة الكلية بالكليات المعتمدة والجامعات الدولية.

وأولى البابا تواضروس الثاني اهتمامًا خاصًّا بالكلية الإكليريكية، فطور المكتبة الخاصة بها، وأصبح كل طالب بمجرد التحاقه بها يحصل علي رقم عضوية في المكتبة يمكنه من تصفح آلاف الكتب عن طريق تطبيق على هاتفه المحمول، كما تضم الكلية معملًا لدراسة اللغات القبطية والعبرية واليونانية والإنجليزية، ومعامل وتجهيزات أخرى.