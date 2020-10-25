والدة شهيد: زوجي صوّت في مدرسة تحمل اسم ابننا.. أسعد لحظات حياته

قالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، إنها تدعو الشعب المصري بكافة فئاته للمشاركة في انتخابات مجلس النواب حفاظًا على حق الشهداء، موضحة أنها توجهت لاختيارها من يمثلها في البرلمان المقبل، وأنها قامت باختيار المرشح الذي يُحب مصر ويسعى لخدمة الدولة وشعبها.

وأضافت "غريب"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "صدى البلد"، أن زوجها الكابتن محمد عمر، ذهب للتصويت أمس في انتخابات مجلس النواب، في المدرسة التي تسمى باسم نجلها الشهيد، وكان سعيد للغاية بحظه الموفق بالتصويت في هذه اللجنة، وهذا يُعد من أحسن اللحظات لديه.

ووجهت والدة الشهيد شريف محمد عمر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقوفه بجوار أسر الشهداء وتخفيف الأعباء الكثيرة من على كاهلهم، مضيفة: "أولادنا شرف وتاج على رؤوسنا.. بقول لكل أسر الشهداء افخروا بأولادكم اللي هياخدوا بإيدينا للجنة".

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.