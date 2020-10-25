استقرار أسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم، مقابل الجنيه المصري، في البنوك وشركات الصرافة، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.75 جنيه، و15.65 جنيه للشراء.

وسجلت بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والأهلي المصري، والبركة، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، سعر البيع بـ15.75 جنيه، مقابل 15.65 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر شراء وبيع الدولار أعلى سعر في بنك قناة السويس، وعودة، والمشرق، والكويت الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصر إيران للتنمية، والتنمية الصناعية، والعقاري المصري العربي، والتجاري الدولي، وأبوظبي الأول، والتعمير والإسكان، وفيصل الإسلامي، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة نفس البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية.

وشهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في أسواق المال والبورصة استقرارًا في الأسعار، حيث سجل عيار 24 مبلغ 960.83 جنيه للجرام بدلًا من 961.25 جنيه الخميس الماضي.

وسجل الذهب عيار 21 مبلغ 840.75 جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار 18 720.64 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.726 جنيه.

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات سابقة، إن أسعار الذهب ترتفع نظرًا للمضاربات التي تحدث في البورصات العالمية والتي تعتمد علي شراء المضاربين لأطنان من الذهب عندما يكون سعره منخفضًا بشكل كبير، ومن ثم تنخفض كمية الذهب المطروحة للبيع وعلى أساسه يرتفع السعر نظرًا لظروف العرض والطلب.

وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه بعد ارتفاع الأسعار يعرض المضاربون الذهب لديهم للبيع بالسعر العالي لزيادة أرباحهم من فارق السعر وتحقيق أرباح كبيرة وجني الأموال.

وأشار إلى أن هناك تذبذبًا وعدم استقرار أو اطمئنان، ما جعل المستثمرين يتجهون لشراء الذهب كملاذ آمن لمدخراتهم كأفضل بديل عن الدولار وغيرها.

وأوضح نجيب أن أسعار الذهب ستنخفض في الفترة المقبلة، بسبب بدء المستثمرين في الذهب طرح الكميات الخاصة بهم للبيع في ظل ارتفاع الأسعار ما سيزيد من الكميات المطروحة وعليه تنخفض الأسعار مجددًا.