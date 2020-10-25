انتخابات النواب تجري على مرحلتين ويتنافس فيها 4316 مرشحا

انطلقت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، والتي بدأ التصويت بها يوم السبت 24 أكتوبر و تستمر حتى الأحد، ومن المقرر إعلان نتيجتها يوم 1 نوفمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في يومي 23 و24 نوفمبر المقبل.

وقد تم تقسيم الانتخابات لتجرى على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم محافظات "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح"، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات، "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وتجرى الانتخابات بها خلال يومي 7 و8 نوفمبر، وتضم انتخابات كل مرحلة دوائر فردية ودائرتين بالقائمة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4316 مرشًحا على 568 مقعد بمجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقع ًدا بالنظام الفردي و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشًحا أساسًيا ومثلهم احتياطًيا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية فضال عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين، ومراجعة الأحكام القضائية.

وتتنافس "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تخوض قائمة "نداء مصر"المنافسة الانتخابية في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمة" تحالف المستقلين" المنافسة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما قائمة "أبناء مصر" تتنافس في قطاع شرق الدلتا.

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، في 13 محافظة، هم: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".