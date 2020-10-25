عاجل.. العالم يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا بـ449 ألف حالة

سجلت دول العالم، أمس السبت، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا عند 449,319 حالة، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ويقترب عدد إصابات فيروس كورونا، في جميع أنحاء العالم من 42.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19 المليون حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أنّ أكثر من 42.4 مليون شخص على مستوى العالم، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس، المسبب لوباء كوفيد-19، إلى 1,146,185 وفاة.

ومنذ اكتشاف أولى حالات إصابات كورونا في مدينة ووهان، وسط الصين، في ديسمبر 2019، جرى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق، وفقا لوكالة "رويترز".

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، الدولة الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في العالم، إذ بلغ عدد الإصابات فيها أكثر من 8.5 مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 224,128.

وتحتل الهند المركز الثاني من حيث الإصابات، والثالث من حيث الوفيات، إذ سجلت أكثر من 7.8 مليون إصابة و117,956 حالة وفاة، في حين حلت البرازيل ثالثة بإجمالي إصابات وصل إلى 5,353,656 وثانية من حيث الوفيات، إذ سجلت 156,471 حالة وفاة.

ووصل منحنى إصابات كورونا اليومية في أوروبا إلى أعلى نقطة له على الإطلاق، بعد ما سجلت القارة الأوروبية أكثر من 200 ألف إصابة يومية، الخميس الماضي، إذ وصلت مجموعة كبيرة من الدول إلى أعلى معدلات في الإصابات، بينها إيطاليا وروسيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا والبوسنة، إضافة إلى فرنسا التي سجلت 41 ألف إصابة، وهو أعلى رقم يجري تسجيله في يوم واحد منذ بداية الوباء، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

ومع ارتفاع الإصابات في إيطاليا وفرض حظر التجوال الليلي على بعض المدن، وبينها العاصمة روما، أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجنب إغلاق كامل مجددًا بالتزامن مع ارتفاع الإصابات، مشيرة إلى أنّ الإغلاق الكامل سيؤدي إلى تفاقم المشاكل، وسيكون ضربة قاسية للغاية للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي في البلاد.