صور.. إقبال الناخبين على اللجان في الساعات الأخيرة بالغردقة

توافد عدد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بالدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر، في مدينة الغردقة، خلال الساعات الأخيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، في نهاية اليوم الثاني للتصويت.

وقام عدد من المرشحين وأنصارهم بحشد أعداد كبيرة من الناخبين في لجان مدينة الغردقة، في مجموعات أغلبها من النساء، وذلك قبل دقائق من غلق باب اللجان.

وبدأت اللجان فتح أبوابها أمام الناخبين في التاسعة صباح اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، في 109 لجان انتخابية، تضم ثلاثة لجان عامة في ثلاث دوائر انتخابية، يخوضها 31 مرشحاً، بواقع 16 للدائرة الأولى، و11 للثانية و4 مرشحين للدائرة الثالثة، يتنافسون على 3 مقاعد، بواقع مقعد واحد بكل دائرة.

وشهد محيط اللجان إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وسط تواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر ومكاتب الصحة ورجال الإسعاف، واكتست اللجان بأعلام مصر.

وتوافدت مجموعات كبيرة من العاملين بالسياحة على اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات النواب بالدائرة الأولى، التي شهدت طوابير للعاملين بالسياحة.

وحرصت مجموعة فنادق سياحية شمال مدينة الغردقة على تخصيص عدد من الأتوبيسات لنقل العاملين بها للإدلاء بأصواتهم في عدد من اللجان الانتخابية، والمشاركة في العرس الانتخابي.

َوترأست هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، لليوم الثاني، غرفة العمليات لمتابعة فتح جميع اللجان وانتظام التصويت في المقرات الانتخابية، البالغ عددها 10 مقرات، بإجمالي 15 لجنة.

وأشار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية، التي سارت بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.