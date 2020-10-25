بالصور.. فتح اللجان الانتخابية أمام المواطنين في البحر الأحمر

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، في تمام التاسعة من صباح اليوم، في اليوم الثاني والأخير، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، في 109 لجنة انتخابية، تضم 3 لجان عامة بـ3 دوائر انتخابية، يخوضها 31 مرشحا، بواقع 16 للدائرة الأولى، و12 للثانية، و4 للثالثة، يتنافسون على 3 مقاعد، بواقع واحد لكل دائرة.

وشهد محيط اللجان الانتخابية، إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وتواجد أمني مكثف لرجال الأمن وإدارة مرور البحر الأحمر، ومكاتب الصحة ورجال الإسعاف، واكتست اللجان بأعلام مصر.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الدعوة للمواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا أنها واجب وطني، مشددا علي ضرورة تجهيز أماكن انتظار للناخبين، أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة التعقيم والتطهير في كل لجنة.

وأوضح "حنفي" أن المحافظة بها 3 دوائر انتخابية، تنقسم إلى 76 مركزا انتخابيا، بعدد 109 لجنة فرعية، تضم الدائرة الأولى مدينتي الغردقة ورأس غارب، مقسمة على 37 مقرا انتخابيا بمدينة الغردقة، بواقع 58 لجنة فرعية، ورأس غارب 7 مقرات انتخابية، بإجمالي 11 لجنة فرعية.

وتضم الدائرة الثانية مدينة (سفاجا، والقصير، ومرسي علم)، تنقسم إلي 27 مركزا انتخابيا، و35 لجنة فرعية، أما الثالثة فتشمل مدينة (الشلاتين، حلايب)، وتنقسم إلى 5 مراكز انتخابية، و5 لجان فرعية، مشيرا إلي أن اللجان الانتخابية تستقبل 298 ألفا و573 ناخبًا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه جهزت غرفة عمليات بمجالس المدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظةً بلحظة، وتلقي الشكاوي، مؤكدا أنه رفعت درجة الاستعداد التام بكل الوحدات الصحية وعمل خطة طوارئ.

وقدم المحافظ الشكر لرجال الدولة، لدورهم في تأمين مقار ولجان انتخابات مجلس النواب 2020، وظهور العميلة الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة، مؤكدا أنه لمس بنفسه الإجراءات الأمنية التي وضعتها قوات الشرطة لتأمين الانتخابات، والتصدي لأي محاولات من شأنها أن تعكر صفو العملية الانتخابية.