توافد الناخبين على لجنة "شطرمة" بنصر النوبة مع اقتراب نهاية التصويت

تشهد لجنة مدرسة شطرمة التابعة لمركز نصر النوبة، التي يترأسها المستشار محمود صبري الطباخ، إقبالا من الناخبين، وخاصة من السيدات وكبار السن، حيث يتوافدون لاختيار مرشح واحد من 13 مرشحا بالدائرة.

وازداد الإقبال على اللجنة من الناخبين، مع حلول المساء واقتراب الموعد المحدد للتصويت، المقرر من اللجنة العليا للانتخابات، وذلك من مختلف الفئات العمرية.

وكثّفت الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط اللجنة فضلا عربة من إدارة الحماية المدنية وعربة إسعاف.

وانطلق التصويت، اليوم الأحد، في ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، والتى تجري فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح‪.‬

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعدا، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر فى الداخل.