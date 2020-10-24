13 مرشحا في "نصر النوبة" بأسوان يخوضون انتخابات النواب اليوم

قبل انطلاق الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأسوان 2020، ضمن محافظات المرحلة الأولى تنشر " الوطن" أسماء المرشحين الـ13 في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة.

وجاءت الأرقام والأسماء والصفة الحزبية والرموز الانتخابية كالتالي:

1- محمد هلال، مرشح عن حزب "مستقبل وطن"، رمز القلم.

2- حسن هيصا ، مرشح عن حزب "التجمع الوطني التقدمي"، رمز الحصان.

3- مطر حامد، مستقل، رمز الكف.

4- حسن أحمد عبدالله، مرشح عن حزب "النصر"، رمز الفنجان.

5- حمدي وادي العرب، مستقل ، رمز العقرب.

6- منى خليل الشوربجي، مرشحة عن حزب "الوفد" الجديد، رمز النخلة.

7- إدريس الحاج، مستقل، رمز الأسد.

8- سامي عبدالله، مستقل، رمز السفينة.

9- أيمن فؤاد، مستقل ، رمز الديك.

10- أشرف محمد عبدالحميد، مستقل، رمز الصقر.

11- أشرف جلال، مستقل، رمز التمساح.

12- ربيع الطيب، مرشح عن حزب "المؤتمر"، رمز السيف.

13- ياسين عبدالصبور، مستقل، رمز طائرة الهليكوبتر.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة ابوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحًا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحًا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم: إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحًا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.