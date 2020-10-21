ألمانيا تسجل 5186 إصابة و26 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أنَّه تمّ تسجيل 5186 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 380 ألفًا و762 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية، عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنَّه سجل 26 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 9 آلاف و875 حالة.

وأفادت البيانات بأنَّ حوالي 298 ألفًا و300 حالة تعافوا تمامًا من المرض.