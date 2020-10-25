القومي للمرأة عن مشاركة السيدات في الانتخابات البرلمانية: لم يخذلن مصر

قالت أمل عبد المنعم، المشرفة على غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن السيدات لم يخذلن الدولة المصرية في الانتخابات البرلمانية الجارية، إذ شاركن بقوة.

وأضافت عبدالمنعم خلال حوارها مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "السيدات هن من يؤثرن على أزواجهن، ولدينا 2000 سيدة يتابعن الانتخابات بالغرفة في 14 محافظة، إذ يرصدن الشكل العام للانتخابات وتوجيه المخالفات إلى غرفة العمليات المركزية، للتعامل معها بسرعة".

وتابعت: "لا ندعم أي مرشح، وشجعنا السيدات على المشاركة في الانتخابات وحملة "صوتِك لمصر بكرة" وصلت إلى أكثر من 1.6 ملايين مواطنة في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ".

وواصلت "عبدالمنعم": "رصدنا سلبيات متعلقة بمنع أنصار بعض المرشحين من دخول المناطق الانتخابية من قبل أنصار المرشحين المنافسين، وجرى التعامل مع الوضع بسرعة، إذ نبلغ غرفة عمليات المحافظة التي تشهد المخالفة لأننا ننسق مع غرف العمليات بكل المحافظات، وبالأمس تلقينا شكاوى من بعض السيدات بسبب طول الطوابير بالأمس وهو ما لم يتكرر اليوم، ومن أكثر المحافظات التي شهدت إقبال النساء محافظتي أسوان والجيزة".