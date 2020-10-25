"القومي للمرأة": الإقبال مستمر من السيدات على لجان الانتخاب حتى اللحظة

قالت أمل عبد المنعم، المشرف على غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن السيدات يواصلن الإقبال على لجان الانتخاب حتى هذه اللحظة، وسط تزايد مستمر في الأعداد للإدلاء بأصواتهن، في انتخابات مجلس النواب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد".

وأوضحت "عبد المنعم"، أن وجود الشباب والفتيات والسيدات ملحوظ للغاية، وتخطى الإقبال أعداد انتخابات البرلمان الماضية، موضحة أنه من الضروري أن يتوجه السيدات إلى مقر اللجان للإدلاء بأصواتهن لأنه حق وأمانة، موضحة أن المجلس لديه 14 غرفة عمليات في 14 محافظة المنوط بهم المرحلة الأولى للانتخابات.

وأشارت المشرف على غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إلى أن الغرفة المركزية تتعاون مع الغرفة العليا للوطنية للانتخابات ، كما أن المركز رصد مخالفة في محافظة قنا بسبب أن أنصار مرشح كانوا يمنعون أنصار مرشح آخر من التواجد، والمجلس القومي للمرأة يقوم بشكل مستمر بالنزول إلى القري للتوعية وإرسال بعد الرسائل للنساء، ومن أبرز الرسائل التي حملها المركز، الفترة الأخيرة، حث الناخبات على النزول إلى اللجان.

وانطلقت اليوم ثاني أيام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.