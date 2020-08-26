محافظ أسوان يلتقي أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع أسوان، برئاسة الدكتورة هدى مصطفى، حيث عرض نتائج الجهود المبذولة لإعادة الانضباط لعربات الحنطور، باعتبارها أحد عناصر الجذب السياحي.

وأشار إلى أن الجهود أثمرت عن تجهيز زي موحد لأصحاب 280 عربة حنطور، مع تعليق بطاقة تعريفية تضم بيانات صاحب العربة، علاوة على تنظيم مسابقة لأفضل 3 عربات، لتشجيع السائقين على الالتزام بالشكل الحضاري المطلوب.

كما تناول الاجتماع تطوير حديقة الخير بكيما بمساحة 2800 متر مربع، لخلق متنفس حيوي لأهالي عزب كيما، واستعرض أيضًا أهم المطالب والمشاكل الجماهيرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مثل مشاكل المرافق العامة من الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وأيضًا فى مجال الخدمات الصحية والرياضية والنظافة العامة.

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية حرص المحافظة لدعم ومساندة كافة الجهود والمبادرات التى تسهم فى النهوض بالمجتمع المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة فى كافة القطاعات.