صور.. فنانات رفعن شعار الإغراء في مهرجان الجونة آخرهن سارة حناشي

في شكل جديد، يواصل مهرجان الجونة فعاليات الدورة الرابعة، وتألق عدد من الفنانات خلال فعالياته بأزياء تميل إلي الإغراء، ولم يقتصر الأمر علي فنانة بعينها، ولكن كان من اللافت هذا العام ظهور أكثر من فنانة بفستان "مكشوف" ولافت للنظر، حيث رفعت شعار "الإغراء" وكانت آخرهن الفنانة التونسية سارة حناشي التي ظهرت بإطلالة لافتة.

سارة حناشي

خطفت الفنانة التونسية سارة حناشي الأنظار بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء، ضمن العرض الخاص للفيلم الفلسطيني الأردني "200 متر"، وسارة حناشي ممثلة تونسية تبلغ من العمر 35 عاما، شاركت في عدة أفلام تونسية من بينها فيلم "طفل الشمس" وفيلم "جسد غريب" وغيرهما.

هدي الإتربي

أثارت الفنانة هدى الإتربي الجدل منذ ظهورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، بسبب إطلالتها المميزة، وتصدرت "الإتربي" تريند مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد انتشار صورها .

زينب غريب

فاجأت الفنانة زينب غريب إحدى بطلات مسلسل بـ"100 وش"، بإطلالة مختلفة باليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت جاكيت بدون ملابس أسفله وبنطلونا شفافا، وهو ما وصفه الجمهور بـ"الجراءة" .

آية سليم

ارتدت الفنانة آية سليم فستانا أحمر مكشوف الظهر، يُشبه المايوه، وهو من تصميم دينا الجدوي، وتلقت عددا من التعليقات من متابعيها بشأن جراءة الفستان .

جورجينا جوزيف

ظهرت الفنانة جورجينا جوزيف في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بفستان من قطعتين، حيث إن الجزء الأسفل مكشوف الساق وضيق والجزء العلوي مكشوف الصدر، وهي تعتبر من أجرأ إطلالات الفنانات بمهرجان الجونة السينمائي .