فوائد المشاركة بانتخابات النواب: مراقبة السلطة التنفيذية وسن التشريعات

انطلقت الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، والتي بدأ التصويت بها أمس السبت وتستمر حتى اليوم الأحد، حيث أوشك التصويت على الانتهاء بعد قليل، لتبدأ عملية فرز الأصوات، على أن تجرى جولة الإعادة في يومي 23 و24 نوفمبر المقبل، فيما تبدأ انتخابات المرحلة الثانية يومي 7و8 نوفمبر.

وتعكس الانتخابات الحالية أهمية المشاركة الفعالة من المواطن المصري لما يمثله مجلس النواب من أهمية تشريعية وبرلمانية في الحياة السياسية المصرية بشكل كبير، على اعتبار أن مجلس النواب يمثل عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة وأن البرلمان القادم يأتي بعد عودة مجلس الشيوخ بعد غياب 7 سنوات، وهو ما يؤدي إلى تكامل جناحي التشريع في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.

وتستحوذ الانتخابات البرلمانية، على أهمية كبيرة في الشأن السياسي المصري، لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادي، بداية من وضع التشريعات والقوانين، وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية قرابة 63 مليون ناخب، وتخضع العملية الانتخابية بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

وتنتهي اليوم انتخابات المرحلة الأولى في 10240 لجنة فرعية بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي: "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط، والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح".

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتعقيم جميع اللجان قبل وبعد عملية الاقتراع، وإلزام أطراف العملية الانتخابية كافةً بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا.