مصر تستكمل رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية بدلا من فلسطين

وافقت مصر على استكمال رئاسة الدورة الحالية (154) لمجلس جامعة الدول العربية، والتي سبق وأن أعلنت دولة فلسطين التخلي عن رئاستها.

وصرح مصدر دبلوماسي عربي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم، أن المندوبية الدائمة لجمهورية مصر العربية أبلغت الأمانة العامة للجامعة، موافقتها على استكمال رئاسة هذه الدورة التي تنتهي في مارس 2021، بدلًا عن فلسطين، مع الاحتفاظ بحق مصر في رئاسة دورة مقبلة كاملة للمجلس وفقًا للترتيب الأبجدي.