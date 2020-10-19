السفير أشرف عقل: طلبت العمل في فلسطين والعراق.. واعتدت على الصراعات

قال السفير أشرف عقل، سفير مصر في فلسطين واليمن سابقًا، إنه عمل كسفير في فلسطين من يناير 2006 وحتى منتصف 2009، في قطاع عزة، حتى استولت حماس على القطاع، ومن ثم انتقل إلى رام الله ابتداء من شهر أغسطس 2007 وحتى منتصف 2009، لافتًا إلى أنه عاش في فترة صعبة والتي شهدت انقلابا من حماس على السلطة الفلسطينية.

وأضاف "عقل"، في لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن السفير هو التطور الطبيعي لوضع الدبلوماسي في آخر درجاته، لذلك يسميها المهنة الدبلوماسية بشكل عام، وليس السفير فقط، موضحا أنه عمل أيضا كسفير في يوغسلافيا، وكان بها حرب أهلية واشتباكات فاعتاد على الصراعات، فكان طوال الوقت يعمل وأسرته بجانبه مهما كانت الدولة، ومهما كان ما يحصل، حيث عمل في البحرين ومدغشقر وموسكو.

وتابع: "لما كنت في فلسطين ولادي كانوا في الجامعة ومكنوش بيسافروا معايا، ولكن كانوا بيزوروني من فترة للتانية، غير كده كل الدول اللي اشتغلت فيها كان معايا أسرتي طول الوقت على الرغم مما يحدث في أي دولة".

وواصل أنه من طلب الانتقال في فلسطين، وحينما حدث انقلاب حركة حماس، طلب منه الوزير أحمد أبو الغيط، أن ينتقل إلى دولة أوروبية، ولكنه فضل البقاء في فلسطين في رام الله، ومن ثم عمل في اليمن فيما بعد، واستمر هناك 4 سنوات، لافتا إلى أن عمله في العراق كان بسبب طلب منه.