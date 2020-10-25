محيي إسماعيل عن "قميصه"بـ"الجونة": "اشتريته من أمريكا وبحب ألبس مجنون"

ظهر الفنان محيي إسماعيل، خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، بإطلالة مميزة، حيث ارتدي قميصا لونه أزرق مع احتفاظه بالنظارة، ما جذب انتباه الحضور عن ملابسه الجريئة.

وقال "إسماعيل" في تصريحات لـ"الوطن"، "القميص اللي لبسته اشتريته من أمريكا، وأنا دايما بحب ألبس كل حاجة غريبة ومختلفة، عيني دايما بتروح علي أي شيء مجنون، وببعد عن المألوف"

ومن جانبه امتنع الفنان محيي إسماعيل عن مشاهدة الفيلم الفلسطيني "200 متر"، المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي، بدورته الرابعة.

وجلس "إسماعيل" خارج قاعة العرض، ممسكًا بهاتفه المحمول دون إجرائه لأي اتصال هاتفي يحول دون مشاهدته الفيلم الذي توافد عدد من النجوم لمشاهدته، أبرزهم خالد النبوي، وآسر ياسين، وليلي علوي، وبسمة، وإنجي المقدم، وروجينا، وأشرف زكي وغيرهم.

ذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.