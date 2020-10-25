فيبي فوزي: لائحة "الشيوخ" تنظم مجريات العمل داخل المجلس
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ولاء نعمة الله
10:26 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
فيبي فوزي
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الأول اليوم، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وحضور الوكيلين وأعضاء اللجنة، حيث حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال ثلاثين يومًا وفق القرار الصادر في هذا الشأن، خاصة أن اللجنة روعي في تشكيلها تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، وكذلك كافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتي بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل في المجلس.
وأضافت "هناك بالفعل مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، وسيتم البناء عليه، حيث سيناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدًا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، وسيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونًا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر".
وقالت وكيل "الشيوخ"، إن هذه اللائحة ستتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان النوعية التي سيشملها، وكيفية الانضمام إليها، ومسار المناقشات في اللجان والجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التي تمكنه من اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما.
وأشارت إلى تقدم الاعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل، وكيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب إتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، فضلًاعن تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات والسلطات الأخرى.
كانت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون قانون لأئحة مجلس الشيوخ قد عقدت أول اجتماعاتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية 30 نائبا، حيث ناقشت 35 مادة من مشروع قانون اللائحة الجديدة والذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.