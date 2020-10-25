فيبي فوزي: لائحة "الشيوخ" تنظم مجريات العمل داخل المجلس

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الأول اليوم، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وحضور الوكيلين وأعضاء اللجنة، حيث حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال ثلاثين يومًا وفق القرار الصادر في هذا الشأن، خاصة أن اللجنة روعي في تشكيلها تمثيل كافة الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المكونة للمجلس، وكذلك كافة التخصصات والخبرات، بما يسمح بأن تأتي بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل في المجلس.

وأضافت "هناك بالفعل مقترح بشأن اللائحة أعدته الأمانة العامة للمجلس، وسيتم البناء عليه، حيث سيناقش بواسطة أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، للنظر فيه بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو غيره، تمهيدًا لعرضه على المجلس لإبداء الرأي والتصويت عليه، وسيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونًا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر".

وقالت وكيل "الشيوخ"، إن هذه اللائحة ستتضمن تفاصيل العمل في المجلس واللجان النوعية التي سيشملها، وكيفية الانضمام إليها، ومسار المناقشات في اللجان والجلسات العامة، كذلك أدوات العضو التي تمكنه من اللجوء إليها لطلب مناقشة موضوع أو قضية ما.

وأشارت إلى تقدم الاعضاء بالمقترحات، وغير ذلك من مجريات تنظيم العمل، وكيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتوضح ما يتمتع به العضو من حقوق، وما عليه من واجبات، والإجراءات التي يجب إتباعها خلال المناقشات وتنظيم الجلسات، فضلًاعن تحديد العلاقة بين المجلس وغيره من المؤسسات والجهات والسلطات الأخرى.

كانت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون قانون لأئحة مجلس الشيوخ قد عقدت أول اجتماعاتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية 30 نائبا، حيث ناقشت 35 مادة من مشروع قانون اللائحة الجديدة والذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.