أعضاء "الشيوخ" عن تنسيقية الأحزاب يهنئون "عتمان" بمنصب الأمين العام

قدم وفد من أعضاء مجلس الشيوخ عن شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، التهنئة للمستشار محمود إسماعيل عتمان على توليه منصب أمين عام مجلس الشيوخ مساء اليوم.

وأكد النواب الشباب، أن تعيين المستشار إسماعيل عتمان هو اختيار صادف أهله، وقال النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ، أن شباب التنسيقية على ثقة وإيمان بقدرة الأمين العام للمجلس على تحمل المسؤولية.

وضم الوفد الذى حرص على تقديم التهنئة للأمين العام النواب محمد فريد، ومحمود تركي، ومحمود القط، وسها سعيد، وأكمل نجاتي، وأحمد القناوي، وعلاء مصطفى، وعمرو عزت، ورامي جلال، ومحمد السباعي.

كانت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ قد عقدت أولى اجتماعاتها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعضوية 30 نائب، حيث ناقشت 35 مادة من مشروع قانون اللائحة الجديدة، والذى أعدته الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.

كما حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على استقبال النواب المعينيين الجدد بقرار من رئيس الجمهورية، والبالغ عددهم 100 عضو وذلك لتسليم كارنيهات العضوية.

وكان أبرز الشخصيات التى حضرت اليوم الكاتب الصحفى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ المعين بقرار من رئيس الجمهورية ورئيس تحرير جريدة "الوطن" وشبكة قنوات "دي إم سي"، والنائب عماد الدين حسين والكاتب إبراهيم حجازى فضلًا عن عدد من النائبات المعينات.

من جهة أخرى، شكلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانعقدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أمس السبت، داخل مقر التنسيقية بالقاهرة، لرصد انتظام التصويت، والخروقات أمام اللجان.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل فى حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامى بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة.