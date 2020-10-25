أمريكا: هدنة إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان فى كاراباخ تبدأ غدا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن هدنة إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ تبدأ صباح غد الاثنين، وفقًا لما نقلته قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستتمكن "بسهولة" من تسوية النزاع في كاراباخ.

وقال "ترامب" في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، أمام حشد من أنصاره في مدينة لندنبري بولاية نيوهامبشير، إن الأرمن يواجهون اليوم "مشاكل مثل سقوط الضحايا والقتال"، مضيفًا: "سنقوم بتسوية كل شيء، هذا سيحدث"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وتابع متوجهًا إلى الأرمن المقيمين في الولايات المتحدة: "أسمي ذلك بالأمر السهل. قولوا ذلك لشعبكم. يا أرمينيا! هذا شيء سهل، سيتم تنفيذ ذلك بسهولة إذا تعلم ماذا تفعله".

وسبق أن أعلن ترامب في 23 أكتوبر، عن "تحقيق تقدم جيد جدًا" بشأن تسوية النزاع في قره باغ دون توضيح تفاصيل العملية، فيما أكدت إدارة الرئيس الأمريكي أنها تحث أذربيجان على وقف إطلاق النار.

وردًا على ذلك قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن على الولايات المتحدة أن تبقى باعتبارها وسيطا في النزاع، "محايدة وتجدد بل وتكثف محاولاتها للدفع بكلا الطرفين لإيجاد حل مشترك"، بينما ذكر الكرملين أنه ليس على علم بالتقدم الذي تحدث عنه ترامب.