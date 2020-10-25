وزير تركي سابق: الفقر في بلادنا يسجل أرقاما قياسية تاريخية

ما زالت الانتقادات تتساقط فوق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خاصة من الأتراك أنفسهم، بسبب سياساته العدائية، التي لم تجلب لهم غير العزلة والفقر، وسط مقاطعة عربية كبرى لكل ما هو تركي، وفقًا لما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن علي بابابجان وزير المالية والخزانة الأسبق، وزعيم حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، اتهم أردوغان بعدم الحياد، والحنث في اليمين الدستورية، فبعد انتخابه رئيسا بأسبوع تم انتخابه لرئاسة حزبه.

وانتقد علي بابابجان أيضا السياسات الاقتصادية للحكومة، فـ"الاقتصاد التركي في أسوأ حالة له خلال العشرين سنة الماضية"، والفقر يزداد يوما بعد يوم، والعملة تتناقص قيمتها بشكل مستمر، بابابجان قال إن "الفقر في بلادنا يسجل أرقاما قياسية تاريخية".

الوزير السابق انتقد ردة فعل الحكومة على حملات المقاطعة، حيث لم تفعل شيئا غير الضحك، بينما العاملون في الصناعة والتصدير يبكون دما، بابابجان قال إذا كان أردوغان لا يهتم لسعر الدولار، ويتجاهل عدد المرضى، ويضحك عندما يتم مقاطعة بضائعنا، فهذا يعني أنه "لم يبق شيء يربطه أو يهمه أمره في هذا البلد".