عدو أردوغان وأبرز المعارضين.. إصابة إمام أوغلو بفيروس كورونا

قال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، اليوم، إنه يخضع للعلاج بالمستشفى، بعدما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وارتفاع درجة حرارته، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وقال أوغلو، في مقطع فيديو التُقط على ما يبدو من غرفته بالمستشفى: "انتابتني حمى حوالي الساعة التاسعة مساء أمس، وكانت حرارتي 38 درجة. جئت إلى هنا وقضيت الليلة في المستشفى".

وأضاف: "أنا الآن بخير تماما، والحمى ليست شديدة. العملية مستمرة. لا يوجد ما يعتبر سلبيا بالمعنى الطبي".

وذكر المستشفى الأمريكي باسطنبول، في بيان، أن إمام أوغلو، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دخل المستشفى في العاشرة مساء، بعدما ظهرت عليه أعراض تعب بالجهاز التنفسي العلوي.

وانتُخب إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري، رئيسا لبلدية اسطنبول بعد جولة إعادة في يونيو 2019، اعتبرت آنذاك ضربة لـ أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

تركيا تسجل 357 ألف إصابة بفيروس كورونا

وسجلت تركيا أكثر من 357 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 9 آلاف حالة.

واتهمت المعارضة التركية، السلطات، بوقف إقامة صلوات الجنازة في المساجد، بهدف إخفاء أعداد الوفيات الحقيقية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال ألباي أنتمين عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للحكومة، إن مساجد المحافظات التي ترتفع بها معدلات الوفاة بسبب "كوفيد 19"، تلقت أوامر بوقف إقامة صلوات الجنازة، حسبما أكد موقع "أحوال" التركي.

ومؤخرا، اعترفت الحكومة بأنها كانت تبلغ عن أعداد مرضى كورونا الذين تظهر عليهم أعراض فقط، وتتجاهل الإعلان عن المصابين بلا عوارض، وهو أمر مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية.

إلا أن السلطات التركية، أعلنت أنها ستبدأ في الإبلاغ عن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، في استجابة لانتقادات وضغوط دولية بسبب عدم شفافية أنقرة في تقديم بيانات الوباء داخل البلاد.