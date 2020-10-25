مسلم: عبد الناصر فهم الإخوان مبكرا.. والناصريين "خانوه" وتحالفوا مع الجماعة

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك فرقا واضحا في موقف الزعيم جمال عبدالناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، وموقف مجموعة من الناصريين من هذه الجماعة، مؤكدا أن التاريخ يلعب لصالح عبدالناصر.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "المشهد"، مع الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن بعض الليبراليين، كانوا يظنون أن جمال عبدالناصر ظلم جماعة الإخوان، لكن عندما وصلت تلك الجماعة الإرهابية للحكم، ظهر للجميع أن الزعيم كان صاحب رؤية في تعامله مع تلك الجماعة.

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن الناصريين تورطوا في تحالفات واضحة ومعلنة مع الإخوان، سواء في 2011 أو في انتخابات البرلمان، فهناك تحالف انتخابي واضح، تم بين جماعة الإخوان والناصريين، وهناك ناصريون ترشحوا على قوائم الإخوان ومعروفون بالاسم، وعندما فازت الجماعة الإرهابية بمنصب السلطة، خرج رئيسهم يقول "الستينيات وما أدراك ما الستينيات".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حزب الوفد لم يلق من الاخوان كما لقى عبدالناصر، فكان هناك تشويه طوال الوقت من جماعة الإخوان لعبدالناصر، بينما الناصريون تنازلوا عن كل هذا التراث وتحالفوا مع الإخوان، "يبقى الناصريين عندهم مشكلة"، لكن يجب التفرقة بين موقف عبدالناصر من الإخوان، وموقف الناصريين من تلك الجماعة الإرهابية، حيث إن الناصريين خانوا عبدالناصر نفسه.