مسلم عن "الإخوان": ليست لديهم أخلاق وكم أكاذيبهم اليومية "مرعبة"

تحدث الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، عن أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية الخائنة فعلت ما فعلته في الخمسينيات والستينيات مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبعد ذلك وصلت للحكم بعد 50 عامًا ومارست نفس أفعالها السابقة.

وأضاف "مسلم"، خلال حوارة في برنامج "المشهد"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، ويقدمه الإعلاميين نشأت الديهي وعمرو عبد الحميد، أنه كان من الأولى أن يدافعوا عن جمال عبد الناصر ويفندوا أكاذيب الإخوان هم الناصريين ولكنهم تحالفوا مع الإخوان، موضحًا أن الإخوان يلعبون على أوتار الكذب، وعمل تراكم كبير بالكذب.

وتابع: "كل يوم يكذبوا، لا يكفوا عن الكذب، ممكن يقعدوا مع كل واحد فينا يحكوا قصة غير موجودة، ويوعدوا كل واحد بوعود دون تحقيقها، عاملين على السوشيال وجوجل كم أكاذيب مرعبة لا عندهم سقف ولا عندهم أخلاق رغم أن الكذب أمر مدان شرعًا"، فالكذب ليس من الدين وليس من السياسة وليس من الأخلاق.

وأشار رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إلى أنه ينزعج جدًا عندما يجري الحديث عن شخص كاذب ويقول البعض بأنه سياسي، "هذا أمر خاطئ، السياسي عمره ما يكون كاذب، ولا بيكذب، ممكن يناور ولكن لا يكذب، الإخوان طلعوا مرة قالوا مرسي كان أحسن نائب في العالم، رغم أن مفيش حاجة اسمها كده، ومفيش مقياس لده".

وواصل: "كان أداء محمد مرسي في البرلمان عادي، بل هناك نواب في الإخوان أو مستقلين أكثر أداءً منه، يطلعوا يكذبوا ويقولوا محمد بديع أكبر دكتور نباتات في العالم، مفيش كده، البرلمان الدولي نفسه مش بيقيم النواب علشان يدي لقب أحسن نائب في العالم".