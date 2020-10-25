محمود مسلم: مصر مستهدفة.. وأموال طائلة تُصرف لإسقاط الدولة

قال الكاتب الصحفى محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة "الوطن" ورئيس شبكة قنوات DMC، إن مجلس الشيوخ يضم العديد من الخبراء فى كل المجالات، وهو ما سيدعم الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان التى ستكون ساحة للحوار الهادئ والعميق.

وأضاف "مسلم"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش استقبال نواب مجلس الشيوخ المعينين اليوم، أن قضية الوعى تعد هى القضية الأبرز التى تشغل تفكيره، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تطور الدولة المصرية، مؤكداً أنها قضية مجتمعية ومؤسسية تحتاج تضافر العديد من المؤسسات بالدولة وعلى رأسها وزارات الثقافة والشباب والتربية والتعليم والتعليم العالى.

وشدد النائب محمود مسلم على أن مصر مستهدفة طوال الوقت من الإعلام المضاد، مشيراً إلى أن هناك أموالًا طائلة تُصرف لإسقاط الدولة المصرية، وهو ما يستوجب العمل على حماية الدولة من خلال زيادة الوعى لدى المواطن.

محمود مسلم: انتقادات الإخوان لا وجود لها على الأرض.. والمؤسسات التشريعية تواجه حملة شرسة

وأوضح "مسلم" أن المشكلة الحقيقية التى تواجه الدولة في الوقت الحالي، هي عمل المؤسسات المسئولة عن قضية الوعي، بمعزل عن بعضها البعض، مطالباً بالتعامل بشكل بناء ومخطط وتناغم بين المؤسسات والمجتمع لحماية الدولة المصرية ودعم استقرارها.

وتابع: "طبيعى أن تواجه المؤسسات التشريعية حملة شرسة وهذا دليل على نجاح الدولة المصرية ومؤسساتها، ووجود غرفتين برلمانيتين ليس بدعة وإنما هو نظام نيابى معمول به فى كثير من الدول البرلمانية المتقدمة، وبالتالى جميع الانتقادات التى توجهها الجماعة الإرهابية للمؤسسة التشريعية لا وجود لها فى الواقع".

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل النواب المعينين

واستقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، النواب المعينين والبالغ عددهم ١٠٠ عضو صباح اليوم خلال حفل الاستقبال الذي تم تنظيمه على غرار ما تم مع الأعضاء المنتخبين، وبحضور النائبة فيبى فوزى وكيل المجلس.

وخلال حفل الاستقبال، تبادل رئيس المجلس التهنئة مع أعضاء المجلس المعينين، حيث أعرب أعضاء المجلس عن مدى سعادتهم بعد فوز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برئاسة المجلس والدور المهم الذي سيقوم به لاسيما أنه قامة قانونية كبيرة وله باع في العمل السياسي.

وكان من بين الحضور، النائب فرج الدري، واللواء مجد الدين بركات، والدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتورة هدى عبدالناصر، النائب عبدالعزيز النحاس، النائب طارق سعده، النائب عمادالدين حسين، النائب حافظ شوشة، والد الشهيد النقيب أحمد شوشة.