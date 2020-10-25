البيئة تمنع الغوص بـ"رأس محمد": تواجد القرش في مصر طبيعي

كشف محمد سالم، رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن المؤشرات الأولية لهجوم سمكة القرش، مساء اليوم الأحد، بمحمية رأس محمد، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص، تدل على أن الهجوم طبيعي، واستبعد أن يكون جزءاً من سلسلة هجمات، كالتي حدثت في عام 2010، وأسفرت عن مقتل سائحة، وإصابة 4 آخرين، وكشفت النتائج وقتها، أن القرش تغذى على خراف نافقة، ألقيت من أحد المراكب بالمياه الإقليمية المصرية، مما جعله يسعى للمزيد.

ولفت رئيس جهاز حماية الطبيعة، في تصريحات لـ" الوطن"، إلى أن قرار صيد السمكة والبحث عنها، سيكون بناءً على التحقيقات والدراسات التي تجري حالياً، مؤكداً أن وجود أسماك القرش بالشواطئ المصرية أمر طبيعي، وليست أسماك دخيلة على الطبيعة المصرية.

وأصدرت وزارة البيئة، مساء اليوم، بياناً حول ظهور سمكة قرش بجنوب سيناء، أكدت فيه ورود بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وتطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.

تحقيق عاجل.. ومنع الغوص

وبدأت الوزارة التحقيق لمعرفة الأسباب التي سببت هجوم سمكة القرش على ثلاثة من زوار محمية رأس محمد، وتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

وأعادت هجمة سمكة القرش، مساء اليوم، للأذهان ما عاشته جنوب سيناء في 2010، من هجمات لأسماك القرش، تسببت في مقتل سائحة ألمانية، وإصابة ثلاث سائحات وقتها، مما دفع وزارة السياحة في حينها إلى إغلاق عدد كبير من شواطئ شرم الشيخ.