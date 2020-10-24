البيئة: جمع 518 ألف طن من قش الأرز وتلقي 212 بلاغا

أجرت وزارة البيئة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وأسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 16706 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة 12700 سيارة ومخالفة 4006 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى بيان، أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة "الشرقية، الغربية، البحيرة، الدقهلية، القليوبية"، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 5568 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، تبين مطابقة 697 وتوقف 4534 عن العمل ومخالفة 337 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية قد بلغ إلى ما يقرب من 518 ألف طن حتى تاريخه، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير535 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق في المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وتستمر وزارة البيئة فى أداء دورها التوعوي، حيث نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة 11278 نشاط توعوي للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية، وفوائد استغلاله كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.

ووصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 212 بلاغ، تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.